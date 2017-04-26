  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +8 ... +10 C°
  • +6 ... +8 C°
  • 55.8453р. - 0.2341
  • 60.7932р. - 0.0529
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

В производство каменной ваты в Челябинске вложат более 130 млн рублей

26.04.2017 г. 09:07

В производство каменной ваты в Челябинске вложат более 130 млн рублей
Фото с сайта pravmin74.ru

В производство каменной ваты в Челябинске вложат более 130 млн рублей. Инвестиции в течение 2017 года запланировала корпорация «ТехноНИКОЛЬ». Развивать производство и повышать качество теплоизоляционной продукции за счет модернизации будут на «Заводе ТЕХНО». В прошлом году в него вложили 51 млн рублей.

По словам директора завода Рустема Хуснуллина, от региональных властей есть серьезная поддержка. Инвестпроект «ТехноНИКОЛЬ» включили в список приоритетных и предоставили компании налоговые преференции на период окупаемости вложений. Сейчас это дает предприятию возможность вести работу по дальнейшей планомерной модернизации. В 2016 году по поручению губернатора за счет бюджета построено два километра подъездной дороги к складу. Это позволило улучшить логистику, добавил Хуснуллин.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 26.04.2017 г.»

Новости на эту тему