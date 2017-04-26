- +8 ... +10 C°
- +6 ... +8 C°
- 55.8453р. - 0.2341
- 60.7932р. - 0.0529
В производство каменной ваты в Челябинске вложат более 130 млн рублей
26.04.2017 г. 09:07
В производство каменной ваты в Челябинске вложат более 130 млн рублей. Инвестиции в течение 2017 года запланировала корпорация «ТехноНИКОЛЬ». Развивать производство и повышать качество теплоизоляционной продукции за счет модернизации будут на «Заводе ТЕХНО». В прошлом году в него вложили 51 млн рублей.
По словам директора завода Рустема Хуснуллина, от региональных властей есть серьезная поддержка. Инвестпроект «ТехноНИКОЛЬ» включили в список приоритетных и предоставили компании налоговые преференции на период окупаемости вложений. Сейчас это дает предприятию возможность вести работу по дальнейшей планомерной модернизации. В 2016 году по поручению губернатора за счет бюджета построено два километра подъездной дороги к складу. Это позволило улучшить логистику, добавил Хуснуллин.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 04.04.2017 г. В Челябинске откроют завод по производству кокосового молока
- 17.03.2017 г. Белорусская компания откроет завод по производству реагентов в Магнитогорске
- 21.09.2016 г. На чугуноплавильном заводе в Сатке запустили новый цех
- 31.08.2016 г. Челябинский механический завод изготовил «тропические» автокраны для Венесуэлы
- 09.08.2016 г. В Челябинской области начнут производить «живую сталь»