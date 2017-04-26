Фото с сайта pravmin74.ru

В производство каменной ваты в Челябинске вложат более 130 млн рублей. Инвестиции в течение 2017 года запланировала корпорация «ТехноНИКОЛЬ». Развивать производство и повышать качество теплоизоляционной продукции за счет модернизации будут на «Заводе ТЕХНО». В прошлом году в него вложили 51 млн рублей.

По словам директора завода Рустема Хуснуллина, от региональных властей есть серьезная поддержка. Инвестпроект «ТехноНИКОЛЬ» включили в список приоритетных и предоставили компании налоговые преференции на период окупаемости вложений. Сейчас это дает предприятию возможность вести работу по дальнейшей планомерной модернизации. В 2016 году по поручению губернатора за счет бюджета построено два километра подъездной дороги к складу. Это позволило улучшить логистику, добавил Хуснуллин.

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Все новости за 26.04.2017 г.»