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В Челябинске мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем
26.04.2017 г. 09:02
В Челябинске мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем. Авария произошла на улице Братьев Кашириных вечером во вторник, 25 апреля, в районе дома №98. По одной из полос, разделенных двойной сплошной линией, ехал байкер на мотоцикле Suzuki. Навстречу ему двигалась легковушка марки Toyota. Водитель машины планировал повернуть во двор и стал совершать маневр на месте разрыва линии. Того, что по полосе несется мотоцикл, автомобилист не заметил. В результате байкер на полном ходу врезался в легковушку, которую от удара развернуло. С многочисленными травмами мотоциклиста в состоянии комы доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Через несколько часов байкер скончался.
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