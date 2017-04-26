Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем. Авария произошла на улице Братьев Кашириных вечером во вторник, 25 апреля, в районе дома №98. По одной из полос, разделенных двойной сплошной линией, ехал байкер на мотоцикле Suzuki. Навстречу ему двигалась легковушка марки Toyota. Водитель машины планировал повернуть во двор и стал совершать маневр на месте разрыва линии. Того, что по полосе несется мотоцикл, автомобилист не заметил. В результате байкер на полном ходу врезался в легковушку, которую от удара развернуло. С многочисленными травмами мотоциклиста в состоянии комы доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Через несколько часов байкер скончался.

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