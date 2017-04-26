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Особый противопожарный режим ввели в четырех районах Челябинской области

26.04.2017 г. 09:03

Особый противопожарный режим ввели в четырех районах Челябинской области
Фото с сайта shklovinfo.by

Особый противопожарный режим ввели в четырех районах Челябинской области. Это Красноармейский, Кунашакский, Верхнеуральский и Чесменский. Региональное управление МЧС опубликовало правила и предостережения в связи с началом жаркого сезона. По данным ведомства, погода в Челябинской области в праздничные дни будет теплой и сухой. В территориях с особым режимом нельзя разводить костры, устраивать пикник с шашлыками, сжигать мусор. За эти действия грозит штраф от тысячи рублей. А если огонь выйдет из-под контроля - то и уголовная ответственность. По оперативной информации, за минувшие сутки в области потушили восемь лесных пожаров на площади более 36 га.

 

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