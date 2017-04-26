Фото с сайта kazanfirst.ru

В Челябинске сегодня откроется почетное консульство Венгрии. Представительство будет работать на Тимирязева, 29. Почетным консулом в регионе назначен Виктор Лощенко. В его обязанности входит защита интересов Венгрии и прав ее граждан на территории Южного Урала. Лощенко будет содействовать развитию экономических, культурных, научных и туристических связей между двумя странами.

Разрешительные документы на въезд в Европу консул не выдает, этим занимается визовый центр, который открылся в Челябинске еще в 2015 году. Он работает на Труда, 82а. Сбором биометрической информации занимается компания Pony Express. До появления центра для получения разрешения на въезд в Венгрию южноуральцам приходилось ездить в Екатеринбург.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 26.04.2017 г.»