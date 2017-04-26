Фото с сайта pg12.ru

Учитель травмировал школьника в Челябинске в ходе конфликта. Следственный комитет начал по данному факту проверку. Ссора произошла в школе №22 Курчатовского района. Травмы в ходе конфликта получил ученик второго класса. Избил ли его преподаватель или просто толкнул, не сообщается. После произошедшего мать ребенка обратилась в органы внутренних дел. СК затребовал оттуда материалы и начал свою проверку. По ее итогам следователи решат, возбуждать уголовное дело или нет.

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Все новости за 26.04.2017 г.»