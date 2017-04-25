Фото с сайта tv43region.ru

Челябинцам на Кировке бесплатно раздадут Георгиевские ленточки. Акция будет проходить в среду, 26 апреля. Начнется она в 13:00. Город присоединится к всероссийскому проекту «Георгиевская ленточка». Вплоть до 9 мая активисты будут раздавать символ Победы всем желающим. Старт акции будет дан на заседании правительства Челябинской области: перед совещанием руководители министерств и ведомств получат от участников Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Георгиевские ленточки.

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