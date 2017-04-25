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В Челябинской области в сарае нашли тело 15-летнего подростка

25.04.2017 г. 14:55

В Челябинской области в сарае нашли тело 15-летнего подростка
Фото с сайта ptzgovorit.ru

В Челябинской области в сарае нашли тело 15-летнего подростка. Это произошло в Кизильском районе. Следователи выясняют обстоятельства смерти школьника. Есть версия, что он покончил с собой. По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что парень оставил предсмертную записку. По некоторым данным, причиной случившегося стала несчастная любовь.

 

 

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