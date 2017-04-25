Фото с сайта gubernator74.ru

Предприятия Южного Урала и Башкирии будут сотрудничать в сфере нефтедобычи. Соглашение об этом подписали главы территорий Борис Дубровский и Рустэм Хамитов. Встреча состоялась сегодня, 25 апреля, во время визита башкирской делегации на Южный Урал. Стороны также заверили подписями документ, который регламентирует комплексное взаимодействие регионов в 2017-2019 годах в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

Особое внимание на встрече уделили взаимодействию в нефтегазовой отрасли. Был презентован проект по производству оборудования и технологии гидроразрыва пласта. Воплощать его в Башкирии будут совместно с южноуральской компанией «Ивеко-АМТ».

«Меня очень заинтересовал этот проект. Уверен, что у нас есть много технических решений и готовых изделий, которые могут быть использованы в нефтегазовой отрасли. 150 млн тонн нефти добывается в России по технологии, о которой сегодня нам рассказали коллеги из Башкирии, очевидно, что рынок сформирован, а значит, мы должны воспользоваться своими компетенциями и развиваться в этом направлении», - сказал Дубровский.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

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