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Гордума Челябинска приняла решение об эвакуации «автохлама» из дворов
25.04.2017 г. 14:41
Фото с сайта autocad2002.ru
Гордума Челябинска приняла решение об эвакуации «автохлама» из дворов. Депутаты утвердили положение, в соответствии с которым будет вестись очистка города от брошенных машин. На обследование каждого объекта будет выезжать комиссия. Эксперты после составления акта отправят владельцу заказное письмо с требованием в течение 90 дней убрать транспорт с места длительной парковки. Если хозяин не выполняет предписание, автомобиль эвакуируют на спецстоянку.
Глава гордумы Станислав Мошаров отметил, что вопрос об избавлении челябинских дворов от бесхозных машин согласован с управлением МВД России по региону. Работа начнется в ближайшее время.
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