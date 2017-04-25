Челябинск
- +2 ... +4 C°
- +4 ... +6 C°
- 55.8453р. - 0.2341
- 60.7932р. - 0.0529
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска
В полях под Магнитогорском устроили пастбище верблюды
25.04.2017 г. 15:14
Фото: Евгений Приданников / vk.com/auto_mgn
В полях под Магнитогорском устроили пастбище верблюды. Жители города металлургов сфотографировали экзотических животных, которые прогуливались на открытом воздухе неподалеку от дороги к поселку ЖОС, в районе элеватора. Снимки парнокопытных появились в группе «На дорогах Магнитки» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи отмечают, что появление верблюдов в поле - дело вполне обычное, поскольку экзотических животных разводит местный фермер.
Фото: Евгений Приданников / Группа в соцсети "ВКонтакте" "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)"
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 20.04.2017 г. Для 45 питомцев приюта «Спаси меня» ищут опекунов
- 12.04.2017 г. В Сосновском районе пьяный уголовник избил подростка и натравил на него бойцового пса
- 11.04.2017 г. На жителя Челябинской области напала ондатра
- 10.04.2017 г. Возле жилых домов в Челябинске гулял медведь
- 07.04.2017 г. В челябинском зоопарке сняли пародию на песню «Тает лед»