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В полях под Магнитогорском устроили пастбище верблюды

25.04.2017 г. 15:14

В полях под Магнитогорском устроили пастбище верблюды
Фото: Евгений Приданников / vk.com/auto_mgn

В полях под Магнитогорском устроили пастбище верблюды. Жители города металлургов сфотографировали экзотических животных, которые прогуливались на открытом воздухе неподалеку от дороги к поселку ЖОС, в районе элеватора. Снимки парнокопытных появились в группе «На дорогах Магнитки» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи отмечают, что появление верблюдов в поле - дело вполне обычное, поскольку экзотических животных разводит местный фермер.

 

 

 

 

   Фото: Евгений Приданников / Группа в соцсети "ВКонтакте" "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)"

 

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