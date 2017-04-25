Фото: Евгений Приданников / vk.com/auto_mgn

В полях под Магнитогорском устроили пастбище верблюды. Жители города металлургов сфотографировали экзотических животных, которые прогуливались на открытом воздухе неподалеку от дороги к поселку ЖОС, в районе элеватора. Снимки парнокопытных появились в группе «На дорогах Магнитки» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи отмечают, что появление верблюдов в поле - дело вполне обычное, поскольку экзотических животных разводит местный фермер.

Фото: Евгений Приданников / Группа в соцсети "ВКонтакте" "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)"

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 25.04.2017 г.»