Фото с сайта prostoinvesticii.ru

Жители Челябинской области стали меньше зарабатывать, но больше копить. Доходы южноуральцев, по данным Челябинскстата, в 2017 году снизились на 2%, при этом объем сбережений вырос на 22%. Увеличение накоплений, по мнению экспертов, не связано с уровнем жизни. Возможно, люди оставляют часть зарплат на карточках на черный день. Жители стали меньше покупать товаров. Оборот розничной торговли в январе-марте составил 108 млрд рублей, что на 11% меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Цены на продукты выросли на 1%. Среднемесячный уровень дохода составил 21 тыс. рублей.

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