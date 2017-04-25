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Масштабные заторы образовались на въездах на челябинские кладбища

25.04.2017 г. 14:13

Масштабные заторы образовались на въездах на челябинские кладбища
Скриншот с сайта yandex.ru

Масштабные заторы образовались на въездах на челябинские кладбища. Причина - массовое движение автомобилей в сторону мест погребения в Родительский день. Сервис Яндекс.Пробки показывает, что скорость машин в районе Успенского кладбища не превышает семи километров в час, возле Градского - пяти километров в час. На въезде на Митрофановское ситуация немного лучше - там автомобили движутся со скоростью около 10 километров в час.

Официально Родительский день не считается выходным, однако традиционно многие отпрашиваются с работы на несколько часов или полностью, чтобы посетить могилы умерших родственников. Поэтому заторы образуются на подъездах к кладбищам, начиная с обеда.

 

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