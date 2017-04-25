Фото: Ольга Соснина / vk.com/churilovo

В магазине с бесплатным хлебом в Чурилово собирают продуктовые наборы для пенсионеров к 9 мая. Благотворительная активность развернулась вокруг небольшой лавки. Там более месяца назад появилась полка, с которой люди старше 70 лет по воскресеньям могут взять булку хлеба бесплатно. Хозяйка магазина платит за мучную продукцию из собственного кармана.

Две недели назад она разместила в соцсетях реквизиты счета, куда каждый желающий может перечислить средства на помощь пожилым людям. Откликнулись многие челябинцы. На собранные деньги удалось купить к Пасхе куличи для пенсионеров. Теперь средства благотворителей также идут на раздачу старикам бесплатного молока. Ко Дню Победы в магазине приготовят для пожилых людей подарочные продуктовые наборы. Один молодой человек уже принес праздничные открытки.

Фото: Ольга Соснина / Группа в соцсети "ВКонтакте" "[В] Чурилово | Челябинск"

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