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В магазине с бесплатным хлебом в Чурилово собирают продуктовые наборы для пенсионеров к 9 мая
25.04.2017 г. 13:59
В магазине с бесплатным хлебом в Чурилово собирают продуктовые наборы для пенсионеров к 9 мая. Благотворительная активность развернулась вокруг небольшой лавки. Там более месяца назад появилась полка, с которой люди старше 70 лет по воскресеньям могут взять булку хлеба бесплатно. Хозяйка магазина платит за мучную продукцию из собственного кармана.
Две недели назад она разместила в соцсетях реквизиты счета, куда каждый желающий может перечислить средства на помощь пожилым людям. Откликнулись многие челябинцы. На собранные деньги удалось купить к Пасхе куличи для пенсионеров. Теперь средства благотворителей также идут на раздачу старикам бесплатного молока. Ко Дню Победы в магазине приготовят для пожилых людей подарочные продуктовые наборы. Один молодой человек уже принес праздничные открытки.
Фото: Ольга Соснина / Группа в соцсети "ВКонтакте" "[В] Чурилово | Челябинск"
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