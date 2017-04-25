Фото с сайта chelyabinsk.er.ru

Ленинский райсуд Екатеринбурга не стал рассматривать жалобу защиты Юревича. Речь идет о документе, в котором адвокат экс-губернатора Челябинской области Игорь Трунов требовал признать ненадлежащим вызов его подзащитного на процессуальные действия. Следствие утверждает, что в правоохранительные органы вызывали Юревича неоднократно, однако он этих посланий не получал. Несколько попыток выяснить, по каким каналам связи следователь отправлял повестки, не увенчались успехом, сказал Трунов.

«Отказал суд в приеме жалобы на незаконные, с нашей позиции, действия следователя в ненадлежащем вызове на предъявление обвинения. То есть он посылал два раза повестки, а куда, мы так и не нашли. Поэтому эти действия мы обжаловали, и в приеме этой жалобы суд сегодня отказал. Но это еще не конечная инстанция, поэтому мы будем обжаловать в апелляции это решение екатеринбургского суда. А вопрос о незаконности возбуждения уголовного дела в отношении Юревича не рассматривался, он еще не назначен к рассмотрению», - сообщил Игорь Трунов.

Непринятая жалоба - только одна в списке ходатайств, отправленных защитой Юревича. Адвокат, в частности, настаивает на том, что само возбуждение уголовного дела о взятке в отношении экс-губернатора незаконно.

«На сегодняшний день в екатеринбургском суде пять жалоб на действия следователя, в том числе он отказал в допуске меня как адвоката, в том числе он вынес постановление - медицинские документы не расценивать надлежащим образом. Это обжалуется. В том числе мы обжалуем отказ от прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления. Поэтому на сегодняшний день порядка пяти жалоб, и сегодня суд отказал в приеме, в общем, несущественной жалобы», - отметил адвокат.

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