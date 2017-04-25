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Метеорит, «Мечел» и рейтинг Fitch вывели Челябинскую область в топ-10 регионов по упоминанию в зарубежной прессе
25.04.2017 г. 13:22
Метеорит, «Мечел» и рейтинг Fitch вывели Челябинскую область в топ-10 регионов по упоминанию в зарубежной прессе. Агентство «Смыслография» и компания Dow Jones провели анализ публикаций в ведущих иностранных изданиях за 2016 год. Исследователи фиксировали количество и смысл упоминаний российских регионов в журнальных и газетных статьях. В выборку, кроме прочих, вошли The Wall Street Journal, Dow Jones Newswire, The Economist, The Guardian, Washington Post.
Челябинская область оказалась на 9-м месте, поднявшись, по сравнению с прошлым годом, на две строчки. Чаще всего Южный Урал появлялся в международной повестке СМИ в связи с попаданием в кредитный рейтинг Fitch. Также о Челябинской области нередко вспоминают в публикациях и комментариях ученые, занимающиеся последствиями падения метеоритов. Кроме того, своим присутствием в топ-10 регион обязан новостям о деятельности холдинга «Мечел».
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