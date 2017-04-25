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Власти Челябинска разрешили сторонникам Ходорковского провести акцию против Путина
25.04.2017 г. 13:01
Фото с сайта khodorkovsky.ru
Власти Челябинска разрешили сторонникам Ходорковского провести акцию против Путина. Эту информацию корреспонденту "Челябинского эха" подтвердила начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Наталья Суркова. По ее словам, для проведения пикета предоставлена площадка в сквере имени Колющенко. Заявлено участие до 50 человек.
Акция с лозунгом "Надоел" состоится 29 апреля. Ее организует движение "Открытая Россия", учрежденное Михаилом Ходорковским. Участники намерены выступить против выдвижения Владимира Путина на новый президентский срок.
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