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Власти Челябинска разрешили сторонникам Ходорковского провести акцию против Путина

25.04.2017 г. 13:01

Власти Челябинска разрешили сторонникам Ходорковского провести акцию против Путина
Фото с сайта khodorkovsky.ru

Власти Челябинска разрешили сторонникам Ходорковского провести акцию против Путина. Эту информацию корреспонденту "Челябинского эха" подтвердила начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Наталья Суркова. По ее словам, для проведения пикета предоставлена площадка в сквере имени Колющенко. Заявлено участие до 50 человек.

Акция с лозунгом "Надоел" состоится 29 апреля. Ее организует движение "Открытая Россия", учрежденное Михаилом Ходорковским. Участники намерены выступить против выдвижения Владимира Путина на новый президентский срок.

 

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