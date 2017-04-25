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Государство будет занимать деньги у жителей Челябинской области. В среду, 26 апреля, в России стартуют продажи федеральных облигаций. Номинальная стоимость ценных бумаг - 1 тыс. рублей, купить их можно будет в отделениях ВТБ24 и Сбербанка. В одни руки отдадут не меньше 30 штук, то есть минимальное вложение - 30 тыс. рублей. Максимальное - 15 млн. Доходность составит от 7,5 до 10,5 процентов годовых.

Декан экономического факультета ЧелГУ Алексей Шумаков назвал выпуск ценных госбумаг «остроумной идеей». В то время, как банковские ставки несколько замирают и становятся непривлекательными для более или менее крупных сбережений, в случае с облигациями намечается «живая игра», сказал Шумаков.

«Те, у кого есть деньги, - это одно население, а те, у кого их нет, - им до лампочки. И получается, что речь идет о тех, кто готов «ну так, на всякий случай» пристроить 30 тыс. рублей. Я думаю, таких немало. А процент, который обещают, более привлекательный, чем в банке. Поэтому оно может вполне сработать. Еще я думаю, что люди, которые располагают лишними деньгами и задумываются, как они [деньги] могли бы поработать, пока они чем-то занимаются, они достаточно финансово грамотные, понимают, что к чему. То есть облигации это такое дело живое. И дождаться дефолта - это надо постараться всем вместе», - прокомментировал Алексей Шумаков.

На сегодняшний момент министерство финансов не рассматривает эти облигации как основной инструмент государственных заимствований. Ценные бумаги выпускают скорее для того, чтобы проанализировать, насколько население готово кредитовать государство, пояснила завкафедрой экономики, финансов и бухучета Президентской академии Наталья Коротина. Если инициатива вызовет хороший отклик, можно ожидать новых предложений, считает эксперт. В сравнении с предложениями коммерческих банков условия достаточно привлекательные, добавила Наталья Коротина.

«Если сравнивать эту ситуацию с ситуацией 1998 года, как многие говорят, что это очень похоже на историю с пирамидой ГКО, то не надо забывать, что вообще-то экономическая ситуация абсолютно иная. На тот момент ГКО как раз был основным источником финансирования. Сегодняшние облигации в министерстве финансов в качестве такого инструмента не рассматриваются. Не секрет, что на сегодняшний момент население готово сберегать деньги, но на короткий период: три месяца, шесть месяцев, девять. А здесь предлагается период три года, среднесрочный такой период. На сегодняшний момент люди готовы как раз сберегать суммы. Первоначальная сумма - 30 тыс. рублей. Я думаю, что какая-то часть населения попробует этот новый инструмент. Но не думаю, что все обычные граждане прямо ринутся покупать», - считает Наталья Коротина.

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