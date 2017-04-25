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Двухлетняя девочка с отцом попали в больницу с ожогами после пожара на ЧМЗ
25.04.2017 г. 12:15
Двухлетняя девочка с отцом попали в больницу с ожогами после пожара на ЧМЗ. ЧП случилось утром в понедельник, 24 апреля. Горела квартира на пятом этаже одного из домов в Металлургическом районе. Причиной пожара стала детская шалость. 23-летний отец отлучился в ванную, оставив 2-летнюю дочь и 4-летнего сына без присмотра. Он услышал детские крики и почувствовал запах гари. Вернувшись в комнату, мужчина увидел девочку, сидящую в горящем кресле. Он схватил детей и передал соседям, которые вывели их на улицу.
Сам хозяин вернулся в квартиру, чтобы потушить пожар. Однако огонь загнал его на балкон, откуда погорельца с помощью автолестницы эвакуировали пожарные. Мужчину и его дочь отправили в больницу с ожогами первой и второй степени. Как именно детям удалось поджечь кресло, выясняют специалисты, сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.
Видео: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com
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