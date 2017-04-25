Фото с сайта ugold.ru

После гибели двоих горняков под Пластом шахту внепланово проверяет Ростехнадзор. Специалисты уральского управления ведомства будут работать на объектах «Центральной» до 14 мая. Помимо установления причин обрушения грунта, из-за которого 23 апреля погибли два человека и пострадал один, специальная комиссия должна разработать обязательный комплекс мероприятий для исключения таких случаев в будущем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудницу пресс-службы Ростехнадзора.

В ведомстве отмечают, что Кочкарское месторождение ценного металла, которое разрабатывает группа компаний «Южуралзолото», имеет склонность к горным ударам. Шахту «Центральная» относят к производственным объектам первого класса опасности.

В результате произошедшего в воскресенье обвала в толще породы оказались замурованными трое горняков. Двое из них погибли. Еще один мужчина получил перелом ноги и ребер, из-за синдрома длительного сдавления ему также грозят серьезные осложнения с почками. Рабочий находится в больнице. Семьям пострадавшего и погибших пообещали выплатить компенсации.

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Все новости за 25.04.2017 г.»