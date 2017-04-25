Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

10 отремонтированных дорог в Челябинске не пережили и одной зимы. Для составления рейтинга самых недолговечных трасс эксперты проверили 40 участков, работы на которых проходили всего полгода назад. В ходе рейда выяснилось, что покрытие уже разрушилось на улицах Салютной, Российской, Цвиллинга, Бажова, Механической, Румянцева, Гаражной. В аварийном состоянии находятся Свердловский проспект, проспект Победы, а также набережная реки Миасс.

При этом на все новые дороги дается трехлетняя гарантия. Активисты хотят заставить подрядчиков бесплатно устранить недочеты. Правда, потребовать этого может только заказчик - органы власти соответствующего уровня. Результаты мониторинга будут представлены губернатору Борису Дубровскому с просьбой поддержать инициативу по повторному ремонту дорог подрядными организациями за их же счет.

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