- +12 ... +14 C°
- +9 ... +11 C°
- 56.0794р. - 0.1513
- 60.8461р. + 0.5274
10 отремонтированных дорог в Челябинске не пережили и одной зимы
25.04.2017 г. 12:10
10 отремонтированных дорог в Челябинске не пережили и одной зимы. Для составления рейтинга самых недолговечных трасс эксперты проверили 40 участков, работы на которых проходили всего полгода назад. В ходе рейда выяснилось, что покрытие уже разрушилось на улицах Салютной, Российской, Цвиллинга, Бажова, Механической, Румянцева, Гаражной. В аварийном состоянии находятся Свердловский проспект, проспект Победы, а также набережная реки Миасс.
При этом на все новые дороги дается трехлетняя гарантия. Активисты хотят заставить подрядчиков бесплатно устранить недочеты. Правда, потребовать этого может только заказчик - органы власти соответствующего уровня. Результаты мониторинга будут представлены губернатору Борису Дубровскому с просьбой поддержать инициативу по повторному ремонту дорог подрядными организациями за их же счет.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 18.04.2017 г. У Челябинска нет денег на достройку моста у металлобазы
- 18.04.2017 г. Третий этаж развязки Российская - Кашириных рассчитывают начать строить в этом году
- 18.04.2017 г. Наводить порядок на въездах в Челябинск обяжут владельцев шиномонтажек и автозаправок
- 17.04.2017 г. Евгений Тефтелев поручил привести в порядок въезды в Челябинск
- 17.04.2017 г. В Челябинске только три отремонтированные на деньги «Платона» дороги пережили зиму