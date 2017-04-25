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В Челябинской области алиментщик заплатил плюсом к долгу 1 млн рублей
25.04.2017 г. 11:58
В Челябинской области алиментщик заплатил плюсом к долгу 1 млн рублей. Такую сумму с бывшего мужа взыскала через суд жительница Чебаркуля. Мужчину обязали платить деньги на содержание дочери в 2008 году. Сейчас девушке уже 17 лет. Все это время перечисления отец делал нерегулярно и в недостаточном размере. Накопился долг в 730 тыс. рублей.
В марте 2017 года матери надоело ждать, и она обратилась в суд с требованием выплатить еще и неустойку в размере 1 млн рублей. Рассчитаться мужчина согласился только тогда, когда его приговорили к 80 часам исправительных работ и лишили водительских прав. Сумму долга он решил передать лично в руки. Бывшие супруги долго стояли в углу у подоконника и считали купюры, затем женщина передала заявление об отсутствии претензий к отцу своей дочери, сообщили в пресс-центре управления службы судебных приставов по региону.
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