Фото с сайта 74.мвд.рф

Жители Магнитогорска получили по 17 лет колонии за убийство и сожжение тела гражданки Вьетнама. Установлено, что днем 20 марта 2016 года Рауф Мамедов и Илгар Халилов пригласили женщину в сесть в автомобиль с целью обмена валюты. С собой у вьетнамки было 24 тыс. долларов. Когда женщина оказалась в салоне, мужчины надели ей на голову полиэтиленовый пакет и задушили. Потом вытащили у нее деньги, тело вывезли в безлюдное место и сожгли.

Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору с целью разбоя. Суд назначил каждому преступнику 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 25.04.2017 г.»