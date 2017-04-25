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Жители Магнитогорска получили по 17 лет колонии за убийство и сожжение тела гражданки Вьетнама
25.04.2017 г. 11:54
Жители Магнитогорска получили по 17 лет колонии за убийство и сожжение тела гражданки Вьетнама. Установлено, что днем 20 марта 2016 года Рауф Мамедов и Илгар Халилов пригласили женщину в сесть в автомобиль с целью обмена валюты. С собой у вьетнамки было 24 тыс. долларов. Когда женщина оказалась в салоне, мужчины надели ей на голову полиэтиленовый пакет и задушили. Потом вытащили у нее деньги, тело вывезли в безлюдное место и сожгли.
Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору с целью разбоя. Суд назначил каждому преступнику 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.
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