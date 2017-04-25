Фото с сайта 74.мвд.рф

Водитель самосвала сбил девушку на трассе М5 и скрылся. Найти виновника ДТП помог свидетель, который запомнил госномер грузовика. Житель Трехгорного позвонил в дежурную часть отдела полиции и сообщил об аварии во вторник, 25 апреля, в 03:30. Очевидец рассказал, что на первом километре от Малковского перекрестка на трассе М5 «Урал» грузовик сбил пешехода. По словам мужчины, водитель сначала притормозил, но затем продолжил движение и уехал. Пострадала 20-летняя жительница Чебаркульского района. Она переходила дорогу в неустановленном месте. У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и перелом. Она госпитализирована.

"К месту происшествия был направлен экипаж ДПС, который задержал водителя. Как установили полицейские, задержанный - житель Башкортостана 1961 года рождения, который в прошлом году привлекался к административной ответственности за превышение скорости и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", - сообщили в отделе информации и общественных связей управления МВД по Челябинской области.

Водителя самосвала привлекут к административной ответственности за оставление места ДТП. Кроме того, проходит доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: ОИиОС ГУ МВД Росси по Челябинской области

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