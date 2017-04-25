Фото с сайта 74.мвд.рф

На Тополиной аллее УАЗ сбил на «зебре» 7-летнего ребенка. Мальчика госпитализировали, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области. Авария произошла в понедельник, 24 апреля, в 18 часов 30 минут напротив дома №11 по улице Академика Сахарова. Водитель автомобиля УАЗ наехал на мальчика, который находился на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок получил травмы.

"Водитель автомобиля – мужчина 1978 года рождения, водительский стаж которого 21 год. За прошедший год он шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ", - уточнили в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

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