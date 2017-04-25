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В Сухомесово BMW опрокинулся на крышу и повис на деревьях

25.04.2017 г. 10:42

В Сухомесово BMW опрокинулся на крышу и повис на деревьях
Фото с сайта 74.мвд.рф

В Сухомесово BMW опрокинулся на крышу и повис на деревьях. Авария произошла в понедельник, 24 апреля, в 16 часов 35 минут в Ленинском районе. На улице Кольцевой водитель BMW 530 не справился с управлением, машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась. При этом у нее оторвались колесо и передний бампер. Задняя часть автомобиля буквально повисла на деревьях.

По данным пресс-службы управления МВД по Челябинской области, за рулем иномарки находился мужчина 1976 года рождения, ему назначено амбулаторное лечение. "Водительский стаж пострадавшего 22 года, за прошедший год в поле зрение Госавтоинспекции он не попадал", - отметили в ведомстве.

 

  Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

 

   Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

  

    Видео: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

 

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