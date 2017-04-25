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Вылетевшая после ДТП на тротуар иномарка сбила 16-летнюю девушку
25.04.2017 г. 10:36
Вылетевшая после ДТП на тротуар иномарка сбила 16-летнюю девушку. Пострадавшую отвезли в больницу, медицинская помощь понадобилась еще одному человеку.
Произошло все в понедельник, 24 апреля, в 17 часов 50 минут на улице Чайковского. На перекрестке с Братьев Кашириных столкнулись Mitsubishi Colt и Hyundai Getz. Женщина за рулем первого автомобиля разворачивалась, мужчина на втором - двигался навстречу. От удара Hyundai изменил направление движения, выехал за пределы дороги на тротуар и сбил пешехода. Девушка 2001 года рождения госпитализирована. Пострадала также 25-летняя водитель Mitsubishi. По факту аварии проводится административное расследование, сообщил в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
Фото: Пресс-служба управления МВД по Челябинской области
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