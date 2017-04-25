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В Челябинске задержали мужчину, который убил человека в алкомаркете «Красное&Белое»
25.04.2017 г. 09:08
Фото с сайта 1tulatv.ru
В Челябинске задержали мужчину, который убил человека в алкомаркете «Красное&Белое». Преступником оказался 46-летний местный житель. Сам инцидент произошел вечером 20 апреля. В алкомаркете на улице Петра Столыпина в Парковом-2 поссорились двое мужчин. Потом они вышли на улицу для дальнейшего выяснения отношений. В ходе конфликта один ударил другого ножом в грудь и скрылся. Пострадавший сумел вернуться в магазин, но скончался от потери крови до приезда медиков. Подозреваемого в убийстве задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.
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