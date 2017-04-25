- +12 ... +14 C°
- +9 ... +11 C°
- 56.0794р. - 0.1513
- 60.8461р. + 0.5274
Мать заболевшей девочки заперла педиатра в квартире и довела до инсульта
25.04.2017 г. 09:02
Мать заболевшей девочки заперла педиатра в квартире и довела до инсульта. Инцидент произошел в Челябинске в субботу, 22 апреля. Жительница дома в Ленинском районе вызвала врача для заболевшей дочери. Педиатр, приписанный ко второй областной больнице, пришла в квартиру, осмотрела ребенка и назначила лечение. Однако действия врача вызвали возмущение матери. Женщина заперла дверь и заявила, что не выпустит доктора из квартиры.
Медик позвонила диспетчеру и сообщила, что ее удерживают силой. После этого хозяйка квартиры набросилась на 53-летнего врача, вытолкала ее на лестничную площадку, сорвала служебную куртку и попыталась натянуть доктору на голову. Педиатру в подъезде стало плохо. Она сумела вернуться на работу, вызвав помощь, но потом попала в реанимацию с подозрением на инсульт. Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 24.04.2017 г. Челябинцу, избившему участкового врача из-за алабая, предъявили обвинение
- 14.04.2017 г. На избившего терапевта челябинца завели уголовное дело об угрозе убийством
- 13.04.2017 г. На северо-западе отец пациентки избил прибывшего на вызов терапевта за просьбу убрать алабая
- 10.03.2017 г. Главврача городской больницы Коркино поймали на взятке
- 16.02.2017 г. Врачей скорой помощи пациенты травили собакой и угрожали ножом