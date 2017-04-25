Фото с сайта sledcom.ru

Мать заболевшей девочки заперла педиатра в квартире и довела до инсульта. Инцидент произошел в Челябинске в субботу, 22 апреля. Жительница дома в Ленинском районе вызвала врача для заболевшей дочери. Педиатр, приписанный ко второй областной больнице, пришла в квартиру, осмотрела ребенка и назначила лечение. Однако действия врача вызвали возмущение матери. Женщина заперла дверь и заявила, что не выпустит доктора из квартиры.

Медик позвонила диспетчеру и сообщила, что ее удерживают силой. После этого хозяйка квартиры набросилась на 53-летнего врача, вытолкала ее на лестничную площадку, сорвала служебную куртку и попыталась натянуть доктору на голову. Педиатру в подъезде стало плохо. Она сумела вернуться на работу, вызвав помощь, но потом попала в реанимацию с подозрением на инсульт. Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

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