Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Страховщики выплатят компенсацию семьям погибших в шахте «Центральная» рабочих. Все сотрудники опасного объекта, принадлежащего компании "Южуралзолото", были застрахованы от несчастного случая. Об этом сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс. Сумма, которая полагается родственникам погибших шахтеров, не раскрывается.

Также на возмещение вреда здоровью может рассчитывать 28-летний пострадавший, который сейчас находится в больнице. Игорь Юргенс отметил, что выплаты будут производиться в зависимости от степени тяжести травм. Например, за ушибы и ссадины положена 1 тыс. рублей, а перелом бедра оценивается в сумму от 80 до 300 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются, подчеркнул президент НССО.

У рабочего, который выжил при обвале породы, диагностировали переломы двух ребер и малой берцовой кости. Обрушение произошло утром в воскресенье, 23 апреля, на шахте "Центральная" в Пласте. Под завалом горной массы оказались три проходчика. Двое из них погибли.

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Все новости за 25.04.2017 г.»