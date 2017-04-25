Фото с сайта function.mil.ru

Участников «Гонки Героев» на 9-километровой трассе обстреляют из пулеметов и танков. Массовый забег с элементами боевых действий состоится 13 мая на Чебаркульском полигоне. Это всероссийский проект. Его цель - создание положительного образа армии. Для участия необходимо собрать команду из 10 человек.

В этом году любителей экстрима ждет обновленная 9-километровая полоса и свыше 30 препятствий. Одно из испытаний – проползти под танком. По участникам соревнований будут стрелять холостыми патронами из автоматов и пулеметов Калашникова, а также орудий танков и боевых машин пехоты. Организуют засады и дымовые завесы. В небе над полигоном будет летать боевая авиация.

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