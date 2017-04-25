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Почетное консульство Венгрии откроется в Челябинске
25.04.2017 г. 08:26
Фото с сайта kazanfirst.ru
Почетное консульство Венгрии откроется в Челябинске. Событие произойдет на текущей неделе, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
«Это общепризнанный и один из наиболее эффективных инструментов международной дипломатии в социально-гуманитарной и экономических сферах», — отметил глава региона.
В церемонии открытия будет участвовать чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в России Янош Балла. Визовый центр Венгрии в Челябинске открылся в 2015 году. Он работает на Труда, 82а. Сбором биометрической информации занимается компания Pony Express. До появления центра для получения разрешения на въезд в Венгрию южноуральцам приходилось ездить в Екатеринбург.
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