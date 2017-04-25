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Областные власти призвали уволенных сотрудников «Уфалейникеля» не ждать запуска предприятия в ближайшее время
25.04.2017 г. 08:18
Областные власти призвали уволенных сотрудников «Уфалейникеля» не ждать запуска предприятия в ближайшее время. Коэффициент безработицы в моногороде на сегодняшний день составляет 7,8%, на 1 января он был 5,4%. По состоянию на 21 апреля юридически уволено 1775 человек. Среди этого количества более 400 - пенсионеры, доложил губернатору Челябинской области его заместитель Евгений Редин. Он сообщил, что люди недостаточно серьезно оценивают проблемы, с которыми столкнулся «Уфалейникель». Пока только 600 человек официально получили статус безработных.
Многие надеются, что осенью завод возобновит работу, хотя пока объективных предпосылок к этому нет. По словам губернатора Бориса Дубровского, пока инвесторы только изучают возможность запуска мощностей градообразующего предприятия. «Я призываю жителей Верхнего Уфалея относиться к текущей ситуации прагматично, более взвешенно, и серьезно рассматривать те предложения, которые есть сейчас на рынке труда», – сказал глава региона.
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