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Клиентка магазина отсудила 780 тыс. долларов за столкновение с сыном
24.04.2017 г. 16:22
В современном обществе популярность набирают многомиллионные иски граждан к крупным компаниям. Как правило, они касаются «нелепых» ситуаций.
Некий адвокат из Америки приобрел коробку дорогих коллекционных сигар и застраховал их от всевозможных несчастий, в том числе от пожара. Выкурив сигары, адвокат попросил страховую компанию выплатить страховку во внушительном размере, утверждая, что сигары погибли в результате пожара. Суд удовлетворил иск адвоката. Но не тут-то было: апелляция определила, что подсудимый виновен в 24 умышленных поджогах. За каждый случай ему дали по одному году лишения свободы.
Но иногда гражданам все-таки везет. Например, супруги из штата Оклахома США отсудили 180 тыс. долларов у производителя кетчупа, обнаружив, что в каждой бутылке томатного соуса не хватает 42 граммов. В споре с заведением фаст-фуда женщина, обварившись кофе по своей вине, выиграла около 3 млн долларов в процессе.
А вот женщине, сломавшей лодыжку в мебельном магазине, присудили компенсацию в размере 780 тыс. долларов. Она получила перелом в результате столкновения с бегающим вокруг нее ребенком. Владелец магазина был обескуражен вердиктом, учитывая тот факт, что ребенок был сыном этой женщины.
Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»
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