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Челябинскую область ожидает череда визитов иностранных делегаций
24.04.2017 г. 16:14
Челябинскую область ожидает череда визитов иностранных делегаций. Несколько мероприятий по развитию международного сотрудничества анонсировал губернатор Борис Дубровский. По его словам, после встречи с представителями деловых кругов в посольстве Франции в Москве, делегация республики выразила намерение посетить Южный Урал с официальным визитом в ближайшее время, чтобы на месте ознакомиться с потенциалом для развития бизнеса. Глава региона поручил министерству экономического развития начать подготовку.
26 и 27 апреля в регионе будет работать делегация Кореи во главе с послом республики Пак Ро Беком. Стороны обсудят инвестиционное сотрудничество, создание совместных предприятий на территории региона.
Также Дубровский прокомментировал итоги визита в Индию, который прошел на минувшей неделе. Южноуральские делегаты и руководство штата Андра-Прадеш договорились в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве.
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