Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинскую область ожидает череда визитов иностранных делегаций. Несколько мероприятий по развитию международного сотрудничества анонсировал губернатор Борис Дубровский. По его словам, после встречи с представителями деловых кругов в посольстве Франции в Москве, делегация республики выразила намерение посетить Южный Урал с официальным визитом в ближайшее время, чтобы на месте ознакомиться с потенциалом для развития бизнеса. Глава региона поручил министерству экономического развития начать подготовку.

26 и 27 апреля в регионе будет работать делегация Кореи во главе с послом республики Пак Ро Беком. Стороны обсудят инвестиционное сотрудничество, создание совместных предприятий на территории региона.

Также Дубровский прокомментировал итоги визита в Индию, который прошел на минувшей неделе. Южноуральские делегаты и руководство штата Андра-Прадеш договорились в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 24.04.2017 г.»