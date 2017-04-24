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Челябинская область станет главным партнером Китая в проведении двустороннего ЭКСПО
24.04.2017 г. 15:49
Челябинская область станет главным партнером Китая в проведении двустороннего ЭКСПО. Крупнейшая российско-китайская выставка пройдет в Харбине в четвертый раз. Она будет работать с 15 по 19 июня. С предложением выступить в качестве основного партнера к губернатору Борису Дубровскому обратилось Минэкономразвития России. В ведомстве подчеркнули, что такое решение было принято из-за того, что регион считается одним из самых эффективных в работе с китайскими партнерами.
Как отметил Борис Дубровский, акцент будет сделан на презентацию потенциала агропромышленного комплекса. Минсельхоз сформирует делегацию из ключевых компаний-производителей продуктов питания, которые получат возможность экспонировать свою продукцию для потребителей Китая и расширить географию экспорта.
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