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Челябинская область и Башкирия договорятся о расширении рынков сбыта
24.04.2017 г. 15:41
Фото с сайта gubernator74.ru
Челябинская область и Башкирия договорятся о расширении рынков сбыта. Южный Урал во вторник, 25 апреля, посетит делегация соседней республики под руководством главы Рустэма Хамитова. В рамках визита он и губернатор Борис Дубровский обсудят развитие двусторонних отношений в ближайшей перспективе. Запланировано подписание двух соглашений: о расширении двусторонних связей в 2017-2019 году и расширении рынков сбыта и увеличении объемов реализуемого сторонами оборудования. Также намечена встреча с башкирской общественностью, проживающей в Челябинской области, и посещение ряда предприятий.
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