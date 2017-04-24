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Пациент психбольницы в Магнитогорске сбежал и утонул в Урале

24.04.2017 г. 15:52

Пациент психбольницы в Магнитогорске сбежал и утонул в Урале
Фото с сайта rabochy-put.ru

Пациент психбольницы в Магнитогорске сбежал и утонул в Урале. Инцидент произошел днем сегодня, 24 апреля. Мужчину забрали из дома при попытке суицида. Он пытался перерезать себе горло, сообщает «Верстов.инфо». Пока пациента оформляли, он разбил окно и направился к реке.

«Со стеклом бежал вдоль Урала, потом сиганул в воду и утонул», - рассказал изданию очевидец.

Скорая не смогла проехать к воде со стороны Казачьей переправы. Медики пешком бежали до набережной. Двое молодых людей вытащили тело. Реанимировать мужчину не удалось. На месте работают следователи.

  

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