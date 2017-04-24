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В Челябинске пропал 47-летний мужчина с потерей памяти
24.04.2017 г. 15:51
В Челябинске пропал 47-летний мужчина с потерей памяти. Олег Анатольевич Кавалеров, житель дома на улице Блюхера, покинул квартиру 19 апреля, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.
Приметы мужчины: на вид 45-50 лет, рост 175 см, телосложение плотное, волосы черные, глаза голубые. Он страдает потерей памяти, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области. В момент выхода из дома Кавалеров был одет в серые куртку и джинсы, туфли на нем были черные.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем без вести мужчине, просят обратиться в полицию: 8(351)779-76-70, 8(351)779-76-99, 89043005811.
Фото: Пресс-служба управления МВД по Челябинской области
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