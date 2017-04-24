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На улице Краснознаменной в Челябинске почти на месяц закрыли движение
24.04.2017 г. 15:27
Фото с сайта mediasar.ru
На улице Краснознаменной в Челябинске почти на месяц закрыли движение. Речь идет об участке на пересечении с улицей Партизанской, где началось строительство газопровода к жилому дому. Как сообщили в пресс-службе администрации города, проезд на данном участке будет открыт 19 мая.
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