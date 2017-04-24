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Пьяный водитель BMW после ДТП уснул прямо на асфальте
24.04.2017 г. 15:25
Пьяный водитель BMW после ДТП уснул прямо на асфальте. Инцидент произошел в пятницу, 21 апреля. Пострадавшей стороной оказались судебные приставы. В конце рабочего дня они на служебном микроавтобусе направлялись в отдел полиции Тракторозаводского района, чтобы принять участие в профилактическом мероприятии «Ночь». На перекрестке улицы Валдайской с проспектом Победы в автомобиль приставов едва не врезался шедший по встречной полосе BMW 7-Series. Иномарка задела бампер служебной машины. Приставы блокировали BMW, а когда открыли дверь, увидели, что водитель пьян - он буквально висел на руле. После того, как ему помогли выйти, молодой человек улегся на асфальт и уснул.
Фото: Пресс-служба УФССП по Челябинской области
Прибывший по вызову экипаж ГИБДД составил протоколы за выезд на встречную полосу и отказ от проверки на состояние опьянения. Документов на автомобиль, равно как и прав на вождение, у парня не оказалось, поэтому возникло подозрение в том, что машина угнана, сообщили в пресс-центре управления службы судебных приставов по Челябинской области.
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