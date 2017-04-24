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В Челябинске устроят концерт в честь 20-летия фонда помощи сиротам «Надежда»

24.04.2017 г. 15:06

В Челябинске устроят концерт в честь 20-летия фонда помощи сиротам «Надежда»
Фото с сайта go32.ru

В Челябинске устроят концерт в честь 20-летия фонда помощи сиротам «Надежда». Мероприятие состоится во вторник, 25 апреля, начало намечено на 12:00. В нем примут участие воспитанники детских домов, школ-интернатов, которые курирует фонд. Выступающих ждут сладкие призы и памятные подарки. Во время концерта руководитель организации Надежда Батист подведет итоги работы за 20 лет. Местом проведения мероприятия выбран Камерный театр.

 

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