Челябинск
- +9 ... +11 C°
- +10 ... +12 C°
- 56.2307р. - 0.1858
- 60.3187р. - 0.2952
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинске устроят концерт в честь 20-летия фонда помощи сиротам «Надежда»
24.04.2017 г. 15:06
Фото с сайта go32.ru
В Челябинске устроят концерт в честь 20-летия фонда помощи сиротам «Надежда». Мероприятие состоится во вторник, 25 апреля, начало намечено на 12:00. В нем примут участие воспитанники детских домов, школ-интернатов, которые курирует фонд. Выступающих ждут сладкие призы и памятные подарки. Во время концерта руководитель организации Надежда Батист подведет итоги работы за 20 лет. Местом проведения мероприятия выбран Камерный театр.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 30.11.2016 г. Подростку из детдома в Златоусте проломили голову во время драки
- 29.04.2016 г. Первый областной детдом в Челябинске отдадут под центр реабилитации младенцев
- 07.12.2015 г. Завершено расследование дела в отношении директора детдома, откуда украденного ребенка привезли в Челябинск
- 23.09.2015 г. Четверо детей в Челябинской области попали в приют после смертельной драки между мамами
- 03.08.2015 г. Детдома проверят в Челябинской области после инцидента в Оренбурге