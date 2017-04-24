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Волонтеры Победы в Челябинской области запустили международную акцию по уборке памятников

24.04.2017 г. 15:01

Волонтеры Победы в Челябинской области запустили международную акцию по уборке памятников
Фото с сайта dorinfo.ru

Волонтеры Победы в Челябинской области запустили международную акцию по уборке памятников. Инициативу провести субботники на территории монументов в преддверии 9 мая поддержали добровольцы из Эстонии, Молдовы и Греции. Также желание присоединиться выразили тысячи человек со всей России. В своих городах они выйдут на улицы, соберут мусор, обновят старую краску, очистят от пыли и грязи памятники, мемориальные плиты, стелы и памятные знаки.

В эти выходные добровольцы Магнитогорска уже провели субботник возле монумента «Тыл – фронту». В Челябинске акция пройдет 28 апреля в районе Ленинградского моста. В ней примут участие более 15 волонтеров.

  

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