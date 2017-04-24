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«Натуральное» ОСАГО ударит по владельцам машин в Челябинской области
24.04.2017 г. 14:59
«Натуральное» ОСАГО ударит по владельцам машин в Челябинской области. 28 апреля вступают в силу поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Они предусматривают возмещение ущерба от ДТП в виде ремонта автомобиля. Натуральная компенсация составит не более 30% от общего объема выплат, приводит мнение южноуральских автостраховщиков "Коммерсанть".
Замдиректора «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» Алексей Любавин пояснил, что в ближайший год работа будет идти по двум схемам: договоры, заключенные до 28 апреля, будут регулироваться по старым правилам, новые – по новым.
По мнению автоюриста Льва Воропаева, в недавно принятом законе есть «уязвимые места», которые приведут к дополнительным трудностям для автовладельцев. Так, не прописаны никакие требования к узлам и агрегатам, устанавливаемым в процессе ремонта по ОСАГО, кроме того, что они должны быть новые. Срок гарантий на запчасти также не оговорен. Все это, по словам Воропаева, может обернуться быстрым выходом из строя поставленных в ходе ремонта агрегатов.
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