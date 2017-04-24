Фото с сайта cheladmin.ru

Из-за активного субботника на челябинской свалке мусоровозы образовали пробку. Коммунальщики интенсивно убирают улицы перед праздничной майской неделей. По словам замглавы города Юрия Параничева, в весенних субботниках приняли участие более 20 тыс. человек, а на свалку вывезли 12 тыс. кубов мусора. Правда, на въезде образовалась пробка, поскольку затянулась процедура взвешивания грузовиков. В результате машины стали реже выезжать в рейсы, признал Параничев. Он добавил, что для решения проблемы на свалке откроют вторые ворота. В них измерять груз будут не по весу, а по кубатуре.

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