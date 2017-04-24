- +9 ... +11 C°
- +10 ... +12 C°
- 56.2307р. - 0.1858
- 60.3187р. - 0.2952
Из шахты «Центральная» достали тело второго погибшего рабочего
24.04.2017 г. 14:50
Из шахты «Центральная» достали тело второго погибшего рабочего. Найти его почти сутки не могли из-за большого объема рухнувшей породы. Чтобы эвакуировать тело, потребовалось разобрать десятиметровый завал. Поисково-спасательные работы практически завершены, доложил губернатору Борису Дубровскому его первый заместитель Евгений Редин.
Глава региона распорядился выделить семьям погибших материальную помощь. Также родственники получат по 1 млн рублей компенсации от компании «Южуралзолото». Кроме того, власти направят деньги пострадавшему рабочему, который сейчас находится в областной клинической больнице. 28-летний мужчина госпитализирован с переломами двух ребер и малой берцовой кости.
Трагедия произошла утром в воскресенье, 23 апреля, на золотодобывающей шахте «Центральная» в Пласте. Под обвалом на глубине 700 метров оказались погребены три человека. Сейчас на месте ЧП работают следователи и представители Ростехнадзора.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 24.04.2017 г. Владельца «Южуралзолота» Константина Струкова вызвали на допрос по факту гибели двоих шахтеров
- 24.04.2017 г. «Южуралзолото» выплатит по 1 млн рублей семьям погибших в Пласте шахтеров
- 24.04.2017 г. Выжившему при обвале на шахте «Центральная» рабочему грозят осложнения из-за краш-синдрома
- 24.04.2017 г. При обвале породы в шахте компании «Южуралзолото» погибли двое рабочих
- 20.02.2017 г. «Южуралзолото» через суд требует разрешить взрывные работы на Березняковском карьере