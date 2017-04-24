Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Из шахты «Центральная» достали тело второго погибшего рабочего. Найти его почти сутки не могли из-за большого объема рухнувшей породы. Чтобы эвакуировать тело, потребовалось разобрать десятиметровый завал. Поисково-спасательные работы практически завершены, доложил губернатору Борису Дубровскому его первый заместитель Евгений Редин.

Глава региона распорядился выделить семьям погибших материальную помощь. Также родственники получат по 1 млн рублей компенсации от компании «Южуралзолото». Кроме того, власти направят деньги пострадавшему рабочему, который сейчас находится в областной клинической больнице. 28-летний мужчина госпитализирован с переломами двух ребер и малой берцовой кости.

Трагедия произошла утром в воскресенье, 23 апреля, на золотодобывающей шахте «Центральная» в Пласте. Под обвалом на глубине 700 метров оказались погребены три человека. Сейчас на месте ЧП работают следователи и представители Ростехнадзора.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 24.04.2017 г.»