Фото с сайта nord-news.ru

В районе поселка Тимирязевский закроют трассу М5. Движение всего транспорта, в том числе общественного, остановят на 1825-м километре в среду, 26 апреля. Произойдет это в 11 часов утра. На участке будут уже во второй раз проводить работы по аварийному ремонту кабеля электроснабжения. Дорожники надеются управиться за полчаса. В 11:30 движение будет восстановлено.

В управлении федеральных дорог «Южный Урал» просят водителей учитывать задержку в пути, а экстренным службам советуют планировать объездной маршрут.

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