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Челябинцу, избившему участкового врача из-за алабая, предъявили обвинение
24.04.2017 г. 14:03
Челябинцу, избившему участкового врача из-за алабая, предъявили обвинение. По версии СК, мужчина нарушил закон по двум уголовным статьям - «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Побои».
Инцидент с нападением на терапевта случился 12 апреля в Курчатовском районе. Врач приехала на вызов к девушке-студентке. В квартире вместе с членами семьи находилась большая собака без намордника, и доктор попросила запереть пса на время осмотра. Отец пациентки отказался это сделать. Вспыхнул конфликт, в результате которого мужчина вытолкал врача за дверь квартиры и ударил по голове. Терапевт вызвала полицию, при снятии побоев медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Напавший на врача мужчина признал вину.
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