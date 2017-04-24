Челябинск
- +9 ... +11 C°
- +10 ... +12 C°
- 56.2307р. - 0.1858
- 60.3187р. - 0.2952
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска
Заведовать Главархитектурой в Челябинске будет выходец из Магнитогорска
24.04.2017 г. 13:57
Фото с сайта chel.mk.ru
Заведовать Главархитектурой в Челябинске будет выходец из Магнитогорска. Мэр областного центра Евгений Тефтелев назначил исполняющим обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства Сергея Репринцева. В Магнитогорске последний работал директором МУП «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро». В Челябинске Репринцев с 2015 года возглавлял МУП «Архитектурно-планировочный центр». Начальником этой структуры стал Дмитрий Марус, который ранее был заместителем руководителя в главном управлении архитектуры.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 12.04.2017 г. Глава Каслей со второй попытки отправился в отставку
- 07.04.2017 г. Исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл стал уроженец Челябинской области
- 23.03.2017 г. Юрий Чайка назначил нового зампрокурора Челябинской области
- 09.03.2017 г. Уроженец Челябинска возглавил ЖКХ Москвы
- 27.02.2017 г. Руководителя челябинского Росреестра временно отправили на работу в Екатеринбург