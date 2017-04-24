Фото с сайта chel.mk.ru

Заведовать Главархитектурой в Челябинске будет выходец из Магнитогорска. Мэр областного центра Евгений Тефтелев назначил исполняющим обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства Сергея Репринцева. В Магнитогорске последний работал директором МУП «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро». В Челябинске Репринцев с 2015 года возглавлял МУП «Архитектурно-планировочный центр». Начальником этой структуры стал Дмитрий Марус, который ранее был заместителем руководителя в главном управлении архитектуры.

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