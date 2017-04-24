Фото с сайта gubernator74.ru

Сергей Обертас пообещал провести президентские выборы в Челябинской области на высоком уровне. Глава облизбиркома доложил губернатору Борису Дубровскому о ходе подготовки к проведению электоральной кампании 2018 года. Для повышения явки в регионе проводят системную работу с молодежью.

«Будем использовать разные формы, в том числе работу молодежной избирательной комиссии на местах», – рассказал Сергей Обертас.

Также руководитель избиркома рассказал Дубровскому о результатах судебных процессов по жалобам на проведение выборов в 2016 году. По его словам, «Справедливая Россия» в Челябинской области проиграла 183 суда по поводу оспаривания результатов. Это только первый этап рассмотрения исковых заявлений, отметил Сергей Обертас.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

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