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В Челябинской области две недели ищут пропавшую 28-летнюю девушку
24.04.2017 г. 13:49
В Челябинской области две недели ищут пропавшую 28-летнюю девушку. 12 апреля ушла из дома в Кыштыме и до сих пор не вернулась Ольга Кириллова. Пресс-служба управления МВД по региону сообщила о приметах пропавшей. Ее рост - 160-165 сантиметров, длинные светло-русые волосы, телосложение плотное. На теле с левой стороны есть шрам от хирургического вмешательства. Девушка, уходя из дома, была одета в короткую синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневые полусапоги и черную вязаную шапку с помпоном.
Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Ольги Кирилловой, звонить по номерам: 8(35151)4-46-61 или 02.
Фото: Пресс-служба управления МВД по Челябинской области
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